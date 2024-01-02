قال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي إن رماة الكويت حققوا مراكز متقدمة بالتصنيف السنوي للاتحاد الآسيوي للرماية الخاص لعام 2023 ضمن رماية الأطباق الطائرة (سكيت) و(التراب)، مؤكدين تميز رياضة الرماية الكويتية على الصعيد القاري.



وأشار العتيبي إلى أن الرامي الأولمبي عبدالله الطرقي احتل المركز الأول في رماية (سكيت)، متفوقا على جميع أبطال القارة، فيما حقق البطل طلال الطرقي المركز الثاني ضمن منافسات رماية (تراب).

وأوضح أن تصدر أبطال الكويت لنظرائهم من القارة الآسيوية الذين يعدون من الأميز عالميا يعود الى إنجازاتهم الرياضية المميزة بالبطولات القارية والدولية التي أقيمت على مدار العام الفائت ومنها دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت بالصين وغيرها من البطولات.

وأشاد بالنتائج الطيبة التي حققتها الرماية الكويتية خلال عام 2023 في مختلف البطولات الدولية والقارية والإقليمية، مضيفا أن الرماة الواعدين أثبتوا بدورهم كفاءة كبيرة وتطورا مستمرا، ما يبشر بمستقبل زاهر للرماية الكويتية في السنوات المقبلة.