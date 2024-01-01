أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت مع اليابان حكومة وشعبا، جراء الزلزال الذي ضرب وسط اليابان وتسبب في إلحاق الضرر لعدد من المناطق.



وأكدت الوزارة على سلامة المواطنين المتواجدين في اليابان إثر وقوع الزلزال وحتى ساعة نشر البيان.



وعلى ضوء تحذيرات السلطات اليابانية من موجات محتملة لفيضانات تسونامي قد تضرب البلاد في الفترة المقبلة، أهابت الوزارة بالمواطنين الكرام المتواجدين في اليابان إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية، والتواصل مع سفارتنا في طوكيو عند الحاجة على الأرقام التالية:



هاتف الطوارئ

- 00819088849650



هاتف السفارة

- 0080334550361