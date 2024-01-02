عبدالعزيز الفضلي



تلقت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان كتابا من رئيس نقابة العاملين في الوزارة عادل العازمي يطلب من خلاله صرف مكافآت لمشرفي المختبرات في المناطق التعليمية.



وقال العازمي في كتابه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: بالإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين العاملين في مدارس وزارة التربية شاغلي الوظائف الاجتماعية ولأنشطة التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنيا وبعض الوظائف غير المتدرجة فنيا، وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية على شمول وظائف توجيه الخدمات التربوية فقط بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه بأن يتم منحهم مكافآت تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم 1، كما يتم منحهم مكافأة مستوى وظيفي بالفئات الواردة بالجدول رقم 2، نود إفادتكم بأن جميع المسميات التي تمت الموافقة عليها بالكتاب المشار إليه أعلاه يعملون بالمناطق التعليمية، وتمت الموافقة على منحهم المكافأة إلا وظيفة مشرف مختبرات، والذين يعملون أيضا في المناطق التعليمية.



وأضاف: وظيفة مشرف المختبرات مدرجة ضمن القرار المشار إليه أعلاه بالجدول رقم 6 لكن المكافأة لم تصرف لهم، كما أن محضر العلوم في حال ترقيته إلى وظيفة مشرف المختبرات في المنطقة التعليمية يسقط عنه الكادر، وأغلب مشرفي المختبرات تنازلوا عن وظائفهم وعددهم يفوق 10 مشرفين وعودتهم لوظيفة محضر علوم في المدارس وذلك لمنحهم المكافأة المشمولة بالقرار المذكور أعلاه، كما أصبحت وظيفة مشرفي المختبرات طاردة وذلك لعدم المساواة في الحقوق ومنحهم المكافأة حيث ان القيمة الفارقة بين المشرف والمحضر تقترب من200 إلى 230 دينارا، حيث يتوجب على وظيفة المشرف بعد الترقي لها صرف بدلات خاصة مثل خطر وطريق وإشراف وتوجيه أيضا.



وتابع: يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتتم الموافقة على صرف المكافأة أسوة بزملائهم الذين تمت الموافقة على منحهم المكافأة بالكتاب المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 2021/5/2 حتى تتم الموافقة على البدلات المستحقة لوظيفة مشرف المختبرات بأسرع وقت ممكن، ولا يسعنا إلا المضي قدما لتحقيق ما فيه صالح طبقتنا العاملة والعاملين بالوزارة والعملية التربوية.



هذا، وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن أن الوكيلة الحمدان قامت بتحويل الموضوع إلى القطاعات المعنية بالوزارة لدراسته وإجراء اللازم.