عبدالعزيز الفضلي



بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الكويتية، أقامت جمعية الكشافة دورة توعوية على مدى يومين حول الإسعافات الأولية، حاضر فيها د.صفي الدين أحمد بمشاركة العديد من منتسبي الحركة الكشفية والعاملين في الحقل التربوي.



وقال د.صفي الدين أحمد انه تم التدريب خلال اليوم الاول على إسعاف النوبة القلبية والإنعاش القلبي الرئوي، وإسعاف الغصة وفي اليوم الثاني تدرب الحضور على إسعاف الإصابات المختلفة مثل الجروح والكسور والحروق وكذلك إسعاف الحالات المرضية كالصرع والحساسية الشديدة، والتعامل مع الحالات الطارئة مثل التسمم والإنهاك الحراري. وأوضح ان الدورة تميزت بالمشاركة النشطة من قبل الحضور والتفاعل الإيجابي في الاستعداد الصحيح للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، معربا عن بالغ شكره لكل من شارك في الدورة، مثمنا الدور الكبير لمجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية برئاسة د.عبدالله الطريجي لإقامة مثل هذه الفعاليات والانشطة الهادفة.



وفي نهاية الدورة، قام نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة حسين المقصيد بتوزيع الشهادات على المشاركين، شاكرا جمعية الهلال الاحمر على تعاونها في هذا الجانب.