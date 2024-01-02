عاطف رمضان



أكد مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، أن فريق رصد الأسعار قام برصد 160 سوقا مركزيا ومحلات تجارية في منطقة الشويخ الصناعية، وعمل تعهدات لأصحابها بعدم رفع الأسعار واستغلال زيادات رواتب المواطنين.



وقال الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» إن الفريق ركز خلال جولته التفتيشية على الأسواق المتخصصة في بيع المواد الغذائية والشاي والقهوة والتمور والهيل وغيرها من المواد التي يكثر عليها الإقبال في موسم رأس السنة الميلادية، وشدد على أصحابها أنه في حال تمت مخالفة قرارات الوزارة ورفع الأسعار بطرق مصطنعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلهم إلى النيابة التجارية.



وأضاف: أبلغنا أصحاب الأسواق والمحلات بوجوب التنسيق مع الوزارة في حال وجود أي ارتفاعات بالأسعار من قبل الجهة المصدرة حتى لا يقعوا في المخالفة التي تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة التجارية، لافتا إلى انه رفع خطة عمل لقياديي الوزارة بشأن مسح الأسواق ورصد الأسعار، مؤكدا أن الوزارة تكثف جولاتها التفتيشية وعمليات رصد الأسعار، ولن تتوانى في اتخاذ أقصى العقوبات ضد كل من يستغل الزيادات المالية لرفع أسعار السلع.



وحذر كل من تسول له نفسه استغلال المناسبات لرفع أسعار السلع رفعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات «التجارة» التي لن تتردد في القيام بالدور المنوط بها للتصدي لمثل هذه المخالفات وحماية حقوق المستهلك.



ونصح المستهلكين في حال تعرضهم لعمليات غش تجاري أو مخالفات بزيارة أقرب مركز تابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أو من الاتصال على الخط 135، أو إرسال الشكوى على الواتساب من خلال الرقم: 55135135 أو التطبيق الإلكتروني للوزارة.