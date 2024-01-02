حنان عبدالمعبود



كشف مراقب التفتيش بمحافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي عن قيام الفرق التفتيشية التابعة للمنطقة بعمل جولات بأسواق المباركية أسفرت عن عدة مخالفات بكل من أسواق اللحم والسمك والخضراوات جرى على أثرها تحرير 14 محضر تعهد ومحضر اتلاف 124 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك جولة بمنطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن إغلاق 3 محال تجارية.



وقال الصديقي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: قمنا بجولة تفتيشية بأسواق المباركية، وتم عمل محضر مخالفة بسوق السمك جرى على أثرها اتلاف مواد غذائية عبارة عن أسماك متنوعة، وهي أسمال مستوردة بحالة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود التلف الظاهري بها.



كما تم عمل محاضر مخالفة في سوق الخضار، وهي عبارة عن مخالفة نظافة عامة ومخالفات أخرى لعدم حمل العامل الشهادة الصحية.



كما جرى الكشف على المواد الغذائية في أسواق اللحم للتأكد من سلامتها، حيث تم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك مراجعة التواريخ الخاصة بها.



وأشار الصديقي الى أن الفرق التفتيشية قامت كذلك بعمل جولة على المطاعم داخل سوق المباركية للتأكد من سلامة المواد الغذائية والأماكن الخاصة بتحضير الأطعمة وكذلك أماكن التخزين، لافتا الى أنه كانت هناك عدة ملاحظات لبعض المطاعم حول أماكن تخزين المواد الغذائية، مشددا في الوقت نفسه على أن الهدف الرئيسي من الجولة التفتيشية هو التأكد من سلامة المادة الغذائية وكيف يمكن أن تصل للمستهلك بصورة جيدة وصحية بمعنى أن تكون صالحة للاستخدام الآدمي.



وأضاف أن الجولات التفتيشية تضمنت كذلك جولة تفتيشية بمنطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية بسبب عدم وجود ترخيص صحي للمنشأة أي تم فتحها من دون ترخيص من الجهات المختصة.