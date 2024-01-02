خلال الجولة، التقينا مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة الجهراء ورئـيـس لجـنـة المخيمات الشمالية محمد الجبعة الذي أكد أنه تم عمل حملات مع الإخوة في وزارة الداخلية لمنع المظاهر السلبية في مناطق التخييم بالصبية، وتم خلال هذه الحملات رفع نحو «500 بقي» في المنطقة الشمالية، كما تم حجز 25 مركبة تقوم بتجهيز الوجبات السريعة.



وأضاف الجبعة أن البلدية تقوم بحملات على المخيمات غير المرخصة ويتم إعطاؤها إنذارا لفترة محددة وإذا لم تتم إزالة المخيم تقوم البلدية بذلك، في حين أن المخيمات المرخصة وغير الملتزمة بضوابط البلدية نقوم بتنبيهها وإنذارها أو تتم إزالتها، كما تم التعامل مع المخيمات التي تقوم بتأجير البقيات بالإنذار ومن ثم رفع البقيات إلى مواقع الحجز في البلدية.



ولفت إلى أن هناك تعاونا مع الداخلية لمنع الاحتفالات بالتزامن مع الحداد الذي تشهده البلاد لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، كما تم التنبيه على المخيمات للالتزام بشروط الحداد وشروط بلدية الكويت لاستخدام المخيمات خلال فترة الشتاء والربيع، داعيا عموم المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بشروط البلدية في التخييم والالتزام بوقت إخراج القمامة من 6 مساء إلى 12 ليلا ووضع الأكياس مغلقة في داخل الحاويات المخصصة من البلدية والتي تقوم بإفراغها خلال الفترتين صباحية ومسائية.