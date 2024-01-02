

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أنه حصد جائزة «أفضل بنك في الكويت من حيث نشر الوعي المالي والتوعية المصرفية لعام 2023» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي، والذي نظمته للعام التاسع على التوالي مجلة «The Banking Executive Magazine» التابعة للاتحاد في العاصمة التركية إسطنبول.



وتم تتويج KIB بهذه الجائزة بناء على قرار التقييم الصادر عن لجنة تصنيف الجوائز التي تتألف من خبراء مصرفيين واقتصاديين من العالم العربي والدولي، وذلك تقديرا لمساهمته وتعاونه الإيجابي ودوره الفاعل في نشر الوعي المصرفي والثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب التزامه بتوفير جميع سبل الدعم في متابعة حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، للعام الثالث على التوالي، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.



وتسلم الجائزة نيابة عن «KIB»، مدير أول من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في البنك، فهد السرحان، حيث قال: «إن هذه الجائزة المرموقة تعتبر دليلا واضحا على الجهود الحثيثة التي بذلها KIB خلال العام الحالي لنشر الثقافة المالية وتعزيز استفادة العملاء من الخدمات الحيوية التي يقدمها القطاع المصرفي، واضطلاعه بدوره في دعم حملة لنكن على دراية، إضافة إلى تسخير كافة إمكاناته من أجل تحقيق أوسع انتشار لمواد الحملة والمساهمة في الوصول إلى أهدافها، ما استدعى حصوله على تقييم - فوق المستوى المطلوب - من بنك الكويت المركزي بفضل أدائه القوي وتفانيه في تحقيق أهداف الحملة».



وأضاف: «يواصل KIB التزامه بدوره الريادي في توعية المجتمع، انطلاقا من كون التوعية المالية ركنا أساسيا ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، حيث قام خلال العام الحالي بنشر رسائل توعوية عبر صفحاته على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما نظم العديد من الفعاليات وأثبت حضوره عبر أجنحة مخصصة في مواقع استراتيجية ومميزة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وخلق أجواء تشاركية وأكثر تفاعلا مع الجمهور، والتواصل معهم مباشرة للتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية وتوعيتهم بأفضل الممارسات التي تحول دون وقوعهم ضحية لعمليات الاحتيال».



ولفت إلى أن KIB عمل من خلال هذه الأنشطة على التعريف بأهمية ما يقدمه القطاع المصرفي من منتجات وخدمات وحلول، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المالية والمصرفية، مثل وسائل وأدوات التمويل، وأنواع البطاقات المصرفية المختلفة، وبرامج الاستثمار المتنوعة، وكيفية تجنب الوقوع في أي عملية احتيال مالي، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.



جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومقره الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، يضم أكثر من 500 عضو من المصرفيين العرب. ويقوم الاتحاد بإصدار مجلة The Banking Executive Magazine التي بدأت تنظيم حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي في العام 2015، ليصبح لاحقا إحدى أبرز الفعاليات في الصناعة المصرفية العربية، حيث يحرص على حضوره نخبة من رؤساء مجالس الإدارة، المديرين التنفيذيين وأعضاء الإدارة العليا، كما يتم تقديم جوائزه السنوية لأكثر من 50 مصرفا عربيا.