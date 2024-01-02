أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن اسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الـ49 والـ50 لسنة 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: مريم قبلان العبيان، محمد علي الامين، ناصر عبدالله الثويني، طلال حمد الناصر، حجاب صالح الحربي، ناصر فهيد الحجرف، بشائر نجم العديله، حنان صنيتان الديحاني، دينا محمود هجرس، عبداللطيف بدر العيدان، أحمد ناصر الدوسري، محمود أحمد علي، علي حمدان الديحاني، ساره عماش العجمي، بندر لافي الديحاني، شاطر حمود العنزي، صلاح زامل السعيدي، حمد علي فيروز، هبه الله سعيد عباس، عبيد محمد الرشيدي.



وتتضمن حملة حساب «الرابح» عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة، وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.



ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العمـــلاء واحتياجاتهم وتحقيـــــق تطلعاتهـــم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من اساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراســـة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.