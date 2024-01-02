

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث سيستمر البنك في عمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: سعود عواد علي عواد، محمد راشد خنفر العتيبي، يوسف عبد الناصر العبدالله، محمد عيسى صالح العنزي، جمال محمد راشد آل بن علي، ناصر بدر علي البلوشي، نورة فالح محمد الدوسري، مثقال إسماعيل الفلاح، محمد عبدالله مهنا السبيعي، حمد بندر عبيد الشمري. وبالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد في البنك أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».