قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ (حميدتي) إن قواته لا تنوي أن تكون بديلا عن الجيش السوداني وأن الحرب ستنتهي قريبا لصالح الشعب السوداني.



وأضاف في خطاب وجهه للسودانيين بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال السودان، ونشره على حسابه في منصة «إكس» امس أن «قوات الدعم السريع لا تنوي ولا ترغب في أن تكون البديل للجيش السوداني، الذي تم تدميره بالتسييس والمحسوبية والفساد، لكننا نؤكد ونتمسك بمبدأ تأسيس جيش جديد مهني وقومي، لا يتدخل في السياسة».



وتابع «عهدنا إلى شعبنا أن تنتهي هذه الحرب إلى صالحه قريبا وبناء دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز». وشدد على أن هدفه الوحيد «إقامة حكم ديموقراطي»، مكررا تمسكه بالحكم المدني.



كذلك، اعتبر أن الدعم السريع أجبرت على خوض الحرب بسبب التزامها بالعملية السياسية، وفق قوله. كما أكد أنه انخرط في المفاوضات والتزم بمقررات مفاوضات جدة وقمة «إيغاد» للوصول إلى حل شامل.



إلى ذلك، رأى أن الحرب ستنتهي لصالح الشعب السوداني قريبا، قائلا «مصممون على ملاحقة الانقلابيين»، حسب تعبيره.



وجاء خطاب حميدتي بعد يوم واحد من خطاب لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس، قال فيه إن إيقاف الحرب في السودان لن يتحقق إلا بخروج قوات الدعم السريع من كل المدن وإخلاء مساكن المواطنين والمقار الحكومية.