قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء إن مدمرة تابعة للجيش الإيراني دخلت البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

وأفادت الوكالة في بيان امس بأن المدمرة «البرز» دخلت في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

وأشارت إلى ان المدمرة الإيرانية كان برفقتها السفينة العسكرية «بوشهر»، المزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

وأكدت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية أن السفن الحربية الإيرانية تعمل في المنطقة «لتأمين الممرات الملاحية منذ عام 2009».



وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن لندن «مستعدة لاتخاذ إجراءات مباشرة» ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين يهاجمون سفنا في البحر الأحمر.



وكتب شابس في صحيفة «ديلي تلغراف» امس «نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات مباشرة ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لردع التهديدات لحرية الملاحة في البحر الأحمر».

وأضاف أن على الحوثيين «أن يفهموا جيدا: نحن ملتزمون محاسبة الأطراف الشريرة المسؤولة عن هجمات وعمليات مصادرة غير قانونية».



ووصف شابس الوضع في المنطقة بأنه «اختبار للمجتمع الدولي» ستكون له تبعات على ممرات مائية أخرى قد تكون محور نزاع.



وتابع «إذا لم نحم البحر الأحمر، فقد يشجع ذلك أولئك الذين يسعون لتهديد أماكن أخرى، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي وشبه جزيرة القرم».



وأوردت «ديلي تلغراف» أن لندن تضع خططا مع واشنطن لضربات عسكرية محتملة ضد الحوثيين.



وتأتي هذه التحذيرات يما يتصاعد التوتر في هذا الممر الحيوي للملاحة مع إطلاق مروحيات أميركية النار الأحد الفائت على زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر.