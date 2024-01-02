تبادل الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدينن وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد 2024.



وذكرت وسائل اعلام صينية رسمية أنه «في الأول من يناير 2024 تبادل الرئيس شي جينبينغ ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين».



وقال بايدن في رسالته لشي إنه منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية عام 1979، سهلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تحقيق الرخاء وأتاحت الفرص للبلدين والعالم.



وأعرب الرئيس الاميركي عن التزامه بإدارة هذه العلاقات المهمة بطريقة «مسؤولة»، قائلا إنه يتطلع إلى مواصلة دفع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على أساس التقدم الذي حققه أسلاف الزعيمين ومن خلال اجتماعات ومناقشات عديدة بين رئيسي البلدين.



من جهته، قال الرئيس الصيني في رسالته لنظيره الاميركي إن إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة حدث رئيسي في تاريخ العلاقات الثنائية والدولية.



وذكر أنه على مدار الـ45 عاما الماضية، شهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة صعودا وهبوطا ومضت قدما بشكل عام، الأمر الذي لم يعزز رفاه الشعبين فحسب، بل عزز أيضا السلام والاستقرار والازدهار في العالم.



وأضاف الرئيس الصيني ان التاريخ أثبت بالفعل وسيظل يثبت بشكل كامل أن الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هي مبادئ تشكل معا الطريق الصحيح للصين والولايات المتحدة للتوافق مع بعضهما كدولتين كبريين.



ولفت الى أن هذا ينبغي أن يكون اتجاه الجهود المشتركة التي تبذلها الصين والولايات المتحدة في العصر الجديد.



وأشار شي إلى أنه وبايدن خلال اجتماعهما في سان فرانسيسكو، وضعا «رؤية سان فرانسيسكو» ذات التوجه المستقبلي، ورسما مسار تنمية العلاقات بين بكين وواشنطن.



ودعا الصين والولايات المتحدة إلى العمل بكل جدية على تنفيذ التفاهمات والنتائج المشتركة المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، واتخاذ إجراءات ملموسة لدفع تنمية مستقرة وصحية ومستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة.



وأكد شي أنه يرغب في العمل مع بايدن لمواصلة توجيه مسار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، ويعزز قضية السلام والتنمية في العالم.