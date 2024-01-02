أعلن التحالف الدولي اعتقال مسؤول في تنظيم داعش، بعملية نفذها في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية.



جاء ذلك في بيان لعملية العزم الصلب، أوضحت فيه أن العملية جرى تنفيذها في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.



وبحسب البيان فإن قوات التحالف ألقت القبض على المسؤول عن جمع المعلومات الاستخباراتية، وعن الاتصالات لعمليات «داعش» في منطقة الحدود السورية - العراقية.



وأكد المتحدث باسم قوات التحالف للعمليات الخاصة المشتركة جوزيف بوث أن «هذه العمليات تؤكد من جديد التزام فرقة العمل المشتركة والقوات الشريكة لها الاستقرار في المنطقة والهزيمة الدائمة لداعش».



وسيعطل اعتقال هذا الشخص قدرة تنظيم داعش «على التخطيط وتنفيذ هجمات عالمية تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء»، بحسب المتحدث.



وشدد بوث على أن «داعش» لايزال تهديدا للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، مضيفا: «تحافظ قوة المهام المشتركة على وجود مستدام في المنطقة وستواصل مواجهة التهديدات ضد الأمن الإقليمي».