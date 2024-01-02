دمشق - هدى العبود



أعلن الفنان السوري خالد شباط عن مشاركته في المسلسل المصري «إنترفيو» من خلال تجسيده 3 شخصيات مختلفة في العمل.



وقال شباط للإعلام عن تجربته الأولى في الدراما المصرية إنها من أجمل وأصعب التجارب، لافتا إلى أنه واجه صعوبة في اللهجة المصرية، علما أنه بدأ التدريب عليها قبل أسبوعين من البدء بتصوير المسلسل والذي سيعرض على منصة watch it وهو من بطولة: رنا رئيس ونور بدر وحازم إيهاب، والعمل مكون من 8 حلقات، تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين، حسبما ذكرت منصة «اي تي».



وكان شباط قد شارك في عدد من الأعمال الفنية، لاسيما دوره في مسلسل «الكندوش»، كما شارك في مسلسل «بقعة ضوء» الجزء الخامس عشر، ومسلسل «الزيارة»، إضافة إلى مشاركته في مسلسلي «دفا» و«ناس من ورق»، ولمع اسمه مؤخرا في الدراما المعربة من خلال مسلسل «كريستال» وحقق انتشارا عربيا واسعا، ومسلسل «الخائن» الذي يتم عرضه حاليا.



وقال شباط عن مشاركته في «كريستال»: «الناس كلها صارت تناديلي وقت يشوفوني.. بدي فاااااي.. وأنا بفترة تصويري بكريستال لشخصية باسل صرت طول الوقت حس حالي إنو مو منيح حتى لساني حسو تقيل كتير على قد ما تقمصت هالشخصية».



وتميز خالد شباط بأدواره المتنوعة، حيث أبدع في الأدوار الدرامية والكوميدية على حد سواء، ونال العديد من الجوائز عن أدواره، منها: جائزة أفضل ممثل صاعد من مهرجان دمشق الدولي للإذاعة والتلفزيون عام 2020، وجائزة أفضل ممثل من مهرجان حلب المسرحي عام 2022.