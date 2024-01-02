طوت المطربتان أصالة وأنغام صفحة خلافهما الممتد لنحو 5 سنوات، في فيديو قصير ظهرتا فيه وهما تتبادلان الأحضان والقبلات، بحضور الفنانة إليسا، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وذلك على هامش حفل «ليلة نجمات العرب» في الرياض.



وكانت بداية الخلاف بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فشنت أصالة هجوما عليها، خاصة أن زوجة إبراهيم الأولى ياسمين عيسى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج الفنانة السورية وقتها قبل الانفصال.



يذكر أن أنغام صرحت في وقت سابق عن أسباب رفضها الصلح مع أصالة رغم اعتذار الأخيرة لها أمام الملأ، كون ما قامت به أصالة إساءة متعمدة بحقها وليست بخطأ بسيط غير مقصود، مشيرة إلى أنها لو شعرت بالعكس لسامحتها دون تردد وفتحت صفحة جديدة معها.