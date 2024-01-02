

عبدالله قنيص



قطاع الأمن الجنائي ودّع عام 2023 بإنجاز جديد يضاف الى سجل الإنجازات الحافل، إذ أحبط ضخ 65 كيلو من المخدرات وأكثر من 300 ألف حبة مخدرة متنوعة الى جانب مداهمة مصنع للخمور المحلية في خيطان.



جاءت الضبطية الأولى ضمن 3 ضبطيات قبل إطلالة عام 2024 من خلال إحباط تهريب 35 كيلو شبو و300 ألف حبة مخدرة داخل مركبة قدم بها مواطن عبر أحد المنافذ البرية، وتبين من فحص السيارة أن المتهم أخفى المخدرات والحبوب في مختلف جوانبها ولغم الإطار الاحتياطي بالحبوب.



أما القضية الثانية فتمثلت في عمل كمين لضبط أحد الأشخاص خلال محاولة تهريب 30 كيلو حشيش و2000 حبة لاريكا عبر البحر مستخدما طرادا، أما مصنع الخمور فعثر بداخله على 100 برميل معبأة بالخمور إلى جانب زجاجات بها خمور معدة للبيع، وضبط بداخل الوكر 3 وافدين.