عين رئيس تشاد الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي المعارض البارز سوكسيه ماسرا، العائد مؤخرا من المنفى، رئيسا للوزراء.



وبقي رئيس حزب «ترانسفورمرز» سوكسيه ماسرا معارضا لعائلة ديبي مدة طويلة إلى أن عاد إلى تشاد في نوفمبر الماضي بعدما توصل إلى اتفاق مع قادتها العسكريين.



وقبل أيام على استفتاء الشهر الماضي على دستور جديد صوت 86% من المشاركين فيه بـ «نعم»، حض ماسرا أنصاره على التصويت لصالح الدستور الجديد فيما يتوقع أن تمهد النتيجة لإجراء انتخابات.



وأعلن السكرتير العام للرئاسة محمد أحمد ألابو على التلفزيون الرسمي أنه «تم تعيين د.سوكسيه ماسرا رئيسا للوزراء، على رأس الحكومة الانتقالية».



وغادر ماسرا إلى المنفى بعد مدة قصيرة من احتجاجات 20 أكتوبر 2022 ضد النظام العسكري الذي مدد حينذاك بعامين فترة انتقالية مدتها 18 شهرا كان من المفترض أن تشهد انتخابات وعودة حكومة مدنية إلى السلطة.



ولم يعد ماسرا من المنفى إلا في الثالث من نوفمبر2023 بعد اتفاق مصالحة تم التوقيع عليه في كينشاسا في 31 أكتوبر الماضي وضمن له حرية مزاولة العمل السياسي.



وأفاد الحكومة بأنه يرغب بـ «مواصلة الحوار.. مع رؤية لحل سياسي سلمي».



ونأت عدة أحزاب سياسية بنفسها عن ماسرا وانتقدت عفوا عاما منحه النظام «لجميع التشاديين، مدنيين وعسكريين» ممن تورطوا في احتجاجات أكتوبر 2022 التي باتت تعرف باحتجاجات «الخميس الأسود».