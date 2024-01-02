تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربيــــة الشقيقة والدول الصديقة بمناسبــــــة حلول العـــــام الميـــلادي الجديد 2024، متمنيــــا سمــــوه أن يكون العام الجديد عام خير على كل دول وشعــــوب العالم يعم فيــــه الأمن والــســـلام والاستقرار والازدهـــــار، وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية.



إلى ذلك، بعث صاحــــب السمـــو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان موفور الصحة والعافيـــــة، وأن يسود الأمن والسلام والاستقــــرار كل ربوع البلد الشقيـــق.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانل رئيس جمهورية كوبا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس ميغيل كانل موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوبا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.