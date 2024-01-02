أسامة دياب



هنأ عدد من السفراء ورؤســـــاء البعثـــــات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى البلاد الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العام الجديد، متمنين لسموه موفور الصحة ودوام العافية والتوفيق والسداد وللكويت وشعبها الصديق التقدم والازدهار.



وأعربوا عن أملهم في أن يكون العام الجديد فأل خير ويعم فيه العالم السلام والهدوء والاستقرار، متمنين مواصلة التعاون المثمر والبناء خلال هذا العام وتعميق العلاقات الثنائية الودية بين البلدين مع وعد بالكثير من الأنشطة الثنائية التي ستربط العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية والتعليمية والرياضية والاجتماعية بين بلادهم والكويت.



بدوره، قال سفيــــر جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي: مع إشراقة عام 2024، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت، أتقدم إلى الكويت الصديقة قيادة وحكومة وشعبا بأرق التهاني وأطيب التمنيات.



وأضاف: في عام 2023، شهدت علاقات الصينية -الكويتية تقدما مطردا تحت رعاية قائدي البلدين، وخاصة مع الزيارة الناجحة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين، وفي العام الجديد، ستبذل السفارة الصينية جهودا مشتركة مع جميع الأصدقاء الكويتيين لتنفيذ التوافقات المهمة بين قائدي البلدين ووثائق التعاون التي شهدا توقيعها، للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى أعلى، بما يخدم مصلحة الشعبين.



وختم: أتمنى للكويت دوام الازدهار والتقدم. كل عام وأنتم بألف صحة وخير.



هذا،ورفع السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية والكويت حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.



وأعرب باليميلي عن أمله في أن يكون عام 2024 عام سعادة ورخاء وأن يعم السلام مختلف مناطق العالم وأن تتحقق العدالة للجميع، متمنيا أن يكون العام الجديد فرصة لتطور العلاقات الثنائية مع الكويت القوية والمتينة بالأساس وتنطلق إلى آفاق أرحب تعود بالنفع على البلدين الصديقين.



من جهتها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: يبدأ عام 2024 بداية حزينة بينما نواصل الحداد على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، وأود - نيابة عن جلالة الملك والحكومة البريطانية - أن أتمنى لجميع الموجودين في الكويت سنة جديدة سعيدة.



وأضافت: نأمل أن تكون الأشهر الـ 12 القادمة فترة زاخرة ومهمة للشراكة الخاصة والتاريخية بين المملكة المتحدة والكويت، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأنا واثقة من أن تعاوننا سيتعزز بشكل أكبر خلال العام الـ 125 للعلاقات الديبلوماسية الرسمية بين بلدينا.



من جانبه، قال السفير الإيطالي المعين لورنزو موريني: بتوديعنا عاما صعبا ومليئا بالتحديات، يسعدني أن أرفع بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أفراد الجالية الإيطالية المقيمة بالكويت أصدق التهاني للكويت الصديقة، قيادة وحكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بحلول العام الميلادي الجديد، متمنيا لهذا البلد الصديق مزيدا من التقدم والرقي والازدهار.



وأضـــاف: ترتبــــــط إيطاليا والكويت بعلاقات تاريخية وودية طويلة الأمد وديناميكية وبشراكة فعالة. نتطلع معا إلى مزيد من الفرص لإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين على كل الأصعدة، السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتعزيز التواصل والتبادلات بين الشعبين الصديقين، متمنيا للكويت دوام الأمن والاستقرار ولحكومتها وشعبها الكريم التوفيق والازدهار.



من جهته، قال السفير الهندي لدى البلاد د.أدارش سويكا: بمناسبة حلول العام الجديد 2024، أتقدم بخالص التمنيات والتحيات الحارة لقيادة وشعب الكويت الصديقة وخاصة إلى الجالية الهندية الكبيرة والنابضة بالحياة في الكويت.



وأضاف: أعتقد أنه مع حلول عام 2024، ستدخل الكويت عهدا جديدا من التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الجديدة المرتقبة. كما أنني واثق من أن العلاقات الثنائية بين الهند والكويت ستحقق آفاقا جديدة خلال هذا العام. وإذ نبدأ سنة جديدة بأمل جديد، أتمنى للجميع الصحة والنجاح والسعادة.



من جانبه، قال سفير هنغاريا لدى البلاد اندراش سابو: أود أن أبدأ بتمنياتي لكم جميعا بسنة جديدة سعيدة، موضحا أن عام 2024 سيكون عاما خاصا، حيث يحتفل البلدان بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما.



وأضاف: نحن نتطلع إلى مواصلة التعاون المثمر خلال هذا العام وتعميق العلاقات الثنائية الودية بين البلدين مع وعد بالكثير من الأنشطة الثنائية التي ستربط العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافيــــة والسياحية والتعليميـة والرياضية والاجتماعية بين البلدين.



بدوره، هنأ سفير جمهورية كازاخستان عظمات بيردباي الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه التوفيق والسداد والكويت دوام التقدم والرخاء والازدهار.



وأضاف: لقد طوينا صفحة عام 2023 بحلوها ومرها، وارجو ان يكون العام الجديد فأل خير على الجميع وفرصة مواتية لتحقيق السلام والتقدم لمختلف دول العالم، موضحا أن العلاقات الكازاخستانية - الكويتية تتطور بشكل ملحوظ ونأمل في أن نستثمرها ونتشرف آفاقا جديدة لها لما هو في صالح الشعبين الصديقين.



أما السفير الفيتنامي لدى البلاد نغو ثوان ثانغ فقال: هناك الكثير من الأحلام والآمال لابد أن تتحقق في عام 2024، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أطيب تمنياتي لأمير البلاد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي وإلى المقيمين، وأتمنى أن تكون السنة القادمة مليئة بالسعادة والسلام والرخاء الدائم.



وتابع: عاشـــــــت علاقة الصداقة الودية بين جمهورية فيتنام الاشتراكية والكويت ونحن نحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس علاقاتنا الديبلوماسية.



بدوره، قال سفير مالطا لدى البلاد جورج سعيد زاميت، «بينما يبدأ عام 2024 بداية حزينة، ونحن نواصل الحداد على وفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، فإنني أغتنم الفرصة، نيابة عن رئيس الجمهورية وحكومة مالطا، لأتمنى سنة سعيدة لجميع الموجودين على أرض الكويت».



وتمنى زاميت أن «تكون السنة الجديدة، سنة أخرى مليئة بالازدهار، ومهمة للشراكة الفريدة والطويلة الأمد بين مالطا والكويت، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، وأنا متأكد أن تعاوننا في مختلف المجالات سيتعزز أكثر في السنوات المقبلة لصالح البلدين».



بدوره، قال سفير بلغاريا ديميتار ديميتروف «مع حلول العام الميلادي الجديد يملؤنا الأمل أن يكون عاما يسود فيه السلام والاستقرار والأمان، متمنين للكويت وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار والنماء ولقائد مسيرتها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد في خدمة شعبه وبلاده، كما نتمنى أن تشهد علاقاتنا الثنائية في العام الجديد دفعة قوية نحو مزيد من التطور والتعاون الأوثق».



من جانبه، قال القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) السفير جو ميونغ تشول «يسرني ان أعرب للكويت عن أحر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة 2024»، متمنيا «للجميع عاما جديدا يعمه الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، وكل عام وانتم بخير».



بدوره، تقدم سفير دولة أنتيغوا وبربودا لدى البلاد محمد الزعبي بخالص التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولعموم الشعب الكويتي بمناسبة العام الجديد، متمنيا أن يكون عام أمن ورخاء وتقدم وسعادة عليهم.



وتمنى أن تتطـــــــور العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت خلال 2024 في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا ان هناك العديد من الفرص المتاحة للمستثمرين في بلاده.