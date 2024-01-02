بشرى شعبان



كشف مصدر في وزارة الشؤون عن ان اللجنة التي شكلها وكيل وزارة الشؤون بالانابة عبدالعزيز المطيري للقيام بجمع وتحديث والتدقيق على شهادات موظفي الوزارة منذ عام 2000 باشرت عملها الاسبوع الماضي لفحص جميع ملفات الموظفين ومراجعة الشهادات وفق اطر محددة وسليمة على ان تعد تقريرا تفصيليا بالبيانات الموثقة وترفعه الى ديوان الخدمة المدنية. واضاف المصدر ان التدقيق النهائي على الشهادات سيكون من اختصاص وزارة التعليم العالي وان دور اللجنة في وزارة الشؤون تجميع البيانات وتدوين الملاحظات ان وجدت وارفاقها بالتقرير الى ديوان الخدمة الذي بدوره يرفعها للتعليم العالي.