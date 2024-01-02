علي إبراهيم



وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجهاز تكنولوجيا المعلومات على التعاقد المباشر لتنفيذ وتطوير ودعم مركز عمليات الأمن السيبراني الحكومي.



وكان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قد طلب التعاقد المباشر مع شركة «امبلس انترناشيونال» للاتصالات الموزع المعتمد لخدمات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين حكومة الكويت وشركة «غوغل كلاود»، وذلك بقيمة 169.34 مليون دولار لمدة 5 سنوات.



يذكر أن مرسوم إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني حدد من ضمن أهدافه أنه سيعمل على بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية الدولة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن السيبراني الوطني وحماية المصالح الحيوية في الفضاء الإلكتروني، والإشراف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.