أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر، أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتحديث لائحة عمل لجنة الشراء العليا، حيث سيتم فرض رسوم على المناقصات التي تطرحها اللجنة لكل مناقصات القطاع النفطي الداخلية. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن رسوم شراء وثائق المناقصات ستحدد قيمتها في إعلان الدعوة لكل مناقصة وقت طرحها، ويجب على المناقص إيداع المبلغ المحدد في إعلام المناقصة بحساب مؤسسة البترول وتقديم الإيصال مع العطاء وسوف تستبعد العطاءات غير المصحوبة بإيصال الدفع، وفي حال تقديم العطاء إلكترونيا فإنه يجب أن ترفق صوة من إيصال الدفع مع العطاء إلكترونيا. وذكرت أن «البترول» تتسلم رسوما بقيمة 250 دينارا لطلبات التظلم لإضافة اسم الشركة على قوائم المناقصات المحدودة، ويجب إرفاق إيصال الإيداع بحساب مؤسسة البترول الكويتية مع الطلب المقدم لهذا الغرض لأمانة سر لجنة الشراء العليا. وأشارت إلى أنه سيتم استيفاء رسوم بقيمة 250 دينارا لطلبات التظلم من قرارات لجنة الشراء العليا المقدمة لمجلس إدارة «مؤسسة البترول»، على أن يرد هذا الرسم للمتظلم في حل قبول تظلمه شكلا وموضوعا، أما طلبات التظلم المقدمة إلى لجنة الشراء العليا فستكون بالمجان ولن تستوفى عليها أي رسوم.