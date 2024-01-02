عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة محمد دهيليس بعد الفوز على الجهراء بهدفين دون رد في دوري زين الممتاز إنه خاض حصتين تدريبيتين فقط مع الفريق قبل المباراة لكن رجال البرتقالي وعدوا بتحقيق نقاط المباراة لتكون دفعة معنوية بعد النتائج السلبية في الجولات الماضية، مشيرا إلى أنه لم يفعل الكثير بل إن اللاعبين هم من قدموا كل شيء، وكان دوره قبل المواجهة معنويا وتنظيميا داخل الملعب.



ولفت إلى أن المميز في هذا الأمر أن كاظمة عاد لطريق الانتصارات في الوقت المناسب، لاسيما أن الدوري مع مرور كل جولة يزداد صعوبة وإثارة.



وأضاف دهيليس: راض عن أداء اللاعبين والروح التي أظهروها في أول مباراة تحت قيادته خصوصا أن المنافس قدم مباراة كبيرة ونحن بحاجة للوقت من أجل التطور، مشيرا إلى أن كاظمة ناد كبير ودائما يلعب على البطولات.



وذكر أنه بعد فترة التوقف سينظر مع مجلس الإدارة، الذي يقدم كل الدعم للفريق، إذا كنا سنستقطب لاعبين جددا أم لا، مؤكدا أنه يعمل على التنظيم الدفاعي، والذي كان يجب أن يكون مميزا بتواجد ميشيل ميلاد وعماد الدين عزي اللذين كانا متألقين الموسم الماضي، وبالفعل تمكنا من حرمان الجهراء من التسجيل، وهو أمر لم يتحقق منذ فترة.