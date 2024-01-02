نأمل إيقاف الحروب والصراعات وحقن الدماء وأن يعم السلام في مختلف أنحاء العالم

نتمنى أن يكون العام الجديد حافلاً بالإنجازات.. وأن تنظر الحكومة إلى أوضاع المتقاعدين



ثامر السليم - ندى أبونصر



مع رحيل عام 2023 بما حمله من أحداث سلبية وإيجابية ونزاعات وأزمات وذكريات سعيدة وحزينة ووداع أصدقاء ومحبين، وفي ظل استقبال عام جديد يأمل الجميع ان يكون أفضل من سابقه، تتحقق فيه الأماني والأحلام وتتبدل الأحزان إلى أفراح ويتغير الواقع إلى الأفضل، داعين المولى عز وجل ان تنتهي الحروب والنزاعات وتحقن الدماء ويعم السلام والأمان في مختلف أنحاء العالم وان يكون عام رخاء وخير ونماء وسعادة.



«الأنباء» ورغبة منها في تسليط الضوء على آراء ومشاعر المواطنين والمقيمين في وداع عام واستقبال آخر، رصدت وجهات نظر عدد منهم وتمنياتهم وطموحاتهم لأنفسهم وللكويت والعالم بصفة عامة خلال العام 2024، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال محمد حجي: أتمنى ان تنهض الكويت ويكون هناك اهتمام أكبر بفئة المتقاعدين على وجه الخصوص من خلال زيادة رواتبهم، مؤكدا ان تلك الفئة عليها العديد من الالتزامات.



وأشار حجي الى ان كافة السلع والمستلزمات تمت زيادة أسعارها مما أثقل كاهل رب الأسرة وفي ظل العام الجديد نطالب الحكومة بالنظر إلى المواطن البسيط، متمنيا التوفيق للجميع وأن يعم السلام والخير على كل شعوب العالم.



من جانبه، قال عبدالله البلوشي: نتمنى الخير والسلام للكويت وندعو الله ان يوفق ولاة الأمر ويسدد خطاهم وأن تصب جميع القرارات في صالح المواطنين، مطالبا بضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين من خلال إقرار الزيادة لهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم.



وشكر البلوشي الحكومة على كل ما تقوم به في خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا ان الشعب الكويتي يستحق الكثير والكويت بلد الخير والعطاء.



من ناحيته، بين الفنان نواف الشمري ان الآمال التي نريد تحقيقها كثيرة ونأمل من الحكومة إصدار قرارات تسهم في رخاء ورفاهية المواطن، ومتفائلون بكل خير، ونسأل الله أن يحفظ الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأتوجه بالتهنئة لإخواني الفنانين وأتمنى الشفاء العاجل لزميلنا ولد الديرة.



وذكر البلوشي انه لا بد من النظر إلى المتقاعدين وما يمرون به في ظل الظروف الصعبة فهم رأس المال وقاموا بخدمة الوطن في كل الأصعدة.



من جهته، قال محمد السويد: لدي العديد من الأمنيات، أهمها ان يعم السلام العالم وتخف حدة الصراعات والحروب، سائلا الله ان يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وتابع السويد: على الصعيد الشخصي أتمنى من الله ان يديم علينا نعمة الصحة والعافية ويحفظ أولادي وأراهم في أعلى المراتب، كما أسأله ان يحفظ والدي من كل مكروه ويتمم عليهما الصحة ويشفي جميع مرضى المسلمين.



أما خالد سالم فقال لكل منا أمنيات وأحلام وكل ما يكتبه الله عز وجل للإنسان خير فمنا العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل على رب العباد وبإذن الله يتحقق المراد، متمنيا من العلي الكريم ان يعز الإسلام والمسلمين وينصر إخواننا في فلسطين ويعود المسجد الأقصى إلى أهله.



وتمنى فهد المطيري استكمال دراسة الدكتوراه في القريب العاجل، سائلا العلي القدير ان يكون العام الجديد عام خير يحمل معه كل شيء جميل للجميع.



وأشار إلى ان أهم ما يسعد القلب مع دخول العام الجديد ان نرى التقدم والتطور والرقي في بلدنا الحبيب على كل الأصعدة ويكون الكويتيون على قلب رجل واحد.



وقال أبو عبدالله انه من الضروري التعبير عن شعورك في وداع عام واستقبال عام جديد، معتبرا ان ذلك من الأمور الإيجابية التي تزيدك تفاؤلا وعزيمة وبث الأمل فيمن حولك، ويجب أن تكون لدينا نظرة إيجابية مهما واجهنا من ظروف وتحديات لأن البقاء للأقوى الذي يفكر بإيجابية.



من جانبه، قال مشعل الهاجري: أتمنى الخير لجميع دول العالم ولوطني الكويت التقدم والازدهار والأمن والأمان، وللجميع الصحة والعافية والسعادة وان تكون سنة سعيدة وجميلة.



بدوره، تمنى عباس أشكناني الخير للكويت وشعبها ودوام الصحة والعافية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يسدد الله خطاه ويحفظه من كل مكروه.



وأضاف أشكناني: على الصعيد الشخصي أتمنى في العام 2024 الصحة والسلامة للأولاد والأحفاد لأن الصحة كنز ثمين وهي أهم شيء في الحياة.



من جهته، ذكر محمد سيف القبيسي انه يأمل وحدة وتعاضد الدول الخليجية والعربية بصفة عامة وأن تكون يدا واحدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، متمنيا ان يحمل العام الجديد كل ما هو جميل وأن تتحقق أمنيات وطموحات الجميع.



وتابع: على الصعيد الشخصي أتمنى الصحة والسلامة لي ولعائلتي وأن أكون عند حسن ظنهم وتكون 2024 سنة حافلة بالإنجازات وتحقيق الأهداف والطموحات.



من ناحيتها، قالت طيبة عبدالعزيز: أتمنى أن يعم السلام والأمان العالم كله وأن تتوقف الحروب، وأسال الله أن يحمي الكويت وأهلها من كل مكروه وشر ويديم على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير والحق خطاه.



وأضافت: أتمنى لأولادي التوفيق في حياتهم وأعمالهم وأن تحمل لهم السنة الجديدة كل الخير والسعادة.



وفي السياق ذاته، تمنى سمير محمد أن يكون 2024 عاما مليئة بالأحداث السعيدة وأن يبعد الله عنا كل شر وحروب وأمراض، مشيرا إلى ان سنة 2023 مرت بحلوها ومرها، وأكثر ما احزننا وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ونأمل ان تكون الكويت في تقدم وازدهار، وان ينعم الله على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالصحة والعافية ولشعب الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة كل الخير.



أما سامح فقال ان أمنيته الوحيدة أن يتحد العرب ويكونوا يدا واحدة، معربا عن حزنه وأسفه لما يحدث على أرض فلسطين المحتلة وخاصة قطاع غزة من اعتداءات وانتهاكات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع سامح: أتمنى أن تكون 2024 سنة خير وسلام للمنطقة العربية ولعائلتي الصحة والخير والنجاح على مختلف الأصعدة.



بدورها، دعت أم بدر الله عز وجل ان يحفظ الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب من كل مكروه وسوء وأن يرحم سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويسكنه فسيح جناته، وتكون الكويت ديرة الأمن والأمان ويحل السلام في العالم اجمع وتكون 2024 سنة فرح وخير وسعادة.



من جهته، قال جاسم العامري انه يتمنى للكويت الأمن والأمان، مطالبا الحكومة بإقامة مشفى خاص للمعاقين يغنيهم عن العلاج بالخارج، متمنيا ان يتعافى ويستطيع المشي على قدميه ويفتتح ناديا صحيا، سائلا الله للجميع الصحة والعافية وان تكون 2024 سنة خير وبركة.