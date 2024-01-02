عبدالعزيز الفضلي

أجّلت وزارة التربية افتتاح المخيم الكشفي السنوي ال 77 الى شهر فبراير المقبل .

وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف انوار الحمدان، في قرار اصدرته وتلقت "الأنباء" نسخة منه: " نظراً لحالة الحداد على المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الامير الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ، وبناء على ماتقتضيه مصلحة العمل تقرر تعديل موعد اقامة المخيم الكشفي السنوي ال 77 المزمع اقامته خلال الفترة من 6 يناير 2024 و حتى 11 يناير 2024 ليقام بعد انتهاء فترة الحداد خلال الفترة من 5 فبراير 2024 حتى العاشر من نفس الشهر خلال الفترتين الصباحية والمسائية ويقام بنادي الكشافة البحرية في الفنطاس وفقاً للجدول التالي :