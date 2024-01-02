عبدالكريم العبدالله

عقد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د. محمد العازمي، لقاءات مثمرة مع نظرائه في وزارتي الاعلام ممثلة بمدير العلاقات العامة جمال البديح والداخلية ممثلة بمدير العلاقات العامة والاعلام الامني العميد توحيد الكندري، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في سبيل تطوير المهارات والتدريب والعمل المشترك.

وذكر العازمي انه من خلال هذه اللقاءات نسعى الى تطوير وسائل التواصل في مجال العلاقات العامة والاعلام مع الجهات المعنية لبناء ومواكبة الرؤى الجديدة والتي تركز على توطيد الروابط مع مختلف الجهات الإعلامية في القطاعات الحكومية لبناء جسور من التواصل والتعاون.

واوضح ان هذه اللقاءات تسعى ايضا الى ايصال رسائل فعالة من خلال التعاون مع الجهات المعنية في كل ماهو من شأنه خدمة الوطن والمواطنين .

ونوه الى ان اللقاءات شددت على الاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية ليتماشى مع تطلعات وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارتي الاعلام والداخلية.