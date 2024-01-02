تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسالة تهنئة من حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أعرب فيها باسمه وباسم منتسبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لمعاليه ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر متمنيا لمعاليه موفور الصحة والعافية.