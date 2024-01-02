لقي خمسة اشخاص على الأقل مصرعهم جراء اصطدام طائرتين في مطار طوكيو وفق ما افاد وزير النقل الياباني.



واندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، الثلاثاء، يشتبه بأنها اصطدمت بطائرة عائدة لخفر السواحل، وفق تقارير صحافية.



وأكدت قناة «ان اتش كاي» العامة أن 367 شخصا، هم جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، تم إجلاؤهم بأمان.



في المقابل، أفادت تقارير صحافية عن فقدان خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل الياباني.



وأظهرت مشاهد عرضتها «ان اتش كاي» الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها. وفي وقت لاحق، أظهرت اللقطات التلفزيونية كتلا هائلة من النيران تلتهم كامل هيكل الطائرة الذي انشطر إلى نصفين، بينما عملت فرق الإطفاء على محاولة إخمادها.