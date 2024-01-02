آلاء خليفة



أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت - أمين عام الجامعة بالإنابة - أ.د.فايز الظفيري أن جامعة الكويت قد وافقت على جمع الموظف بين الوظيفة والدراسة، وذلك بعد موافقة واعتماد مجلس الجامعات الحكومية رقم (3/2023) المنعقد بتاريخ 22/6/2023، في ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2023، بالموافقة على جمع الموظف بين الوظيفة والدراسة، عقب التعيين على نفقته الخاصة دون الحصول على إجازة أو بعثة دراسية مع مراعاة الضوابط والشروط الواردة في القرار.



وذكر أ.د.الظفيري أن اللائحة الداخلية لمجلس الجامعات الحكومية، نصت في البند (12) من شروط وإجراءات عقد اجتماعات مجلس الجامعات الحكومية وآلية اتخاذ القرارات على أنه: «يجوز عند الضرورة إعداد مشروع قرار يعرض بالتمرير على أعضاء المجلس ويتحتم موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار ليصبح نافذا».



وعليه فقد تقرر الآتي: «اعتماد قرار مجلس جامعة الكويت في اجتماعه رقم (5/2023)، المنعقد بتاريخ 12/11/2023 بالموافقة على إلغاء البند (27) صفحة (7) من سياسة القبول والتحويل للعام الجامعي (2023/2024)، الخاص بعدم جواز جمع الموظف بين العمل والدراسة إلا بعد تقديمه ما يثبت حصوله على إجازة دراسية مبدئية أو بعثة دراسية أو تفرغ دراسي تام في حال عدم تبعية الجهة لديوان الخدمة المدنية».