

يتطلع ريال مدريد للاستمرار في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستأنف مبارياته في الدوري اليوم حينما يستضيف ريال مايوركا في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.



ويتصدر «الملكي» الترتيب برصيد 45 نقطة بالتساوي مع جيرونا، ويبتعد عن غريميه التقليديين أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، وبرشلونة، صاحب المركز الرابع، بفارق 7 نقاط كاملة.



ويدخل الريال المباراة وسجله خال من الهزائم في آخر 13 مباراة بالدوري، والتي كان من بينها الفوز بالكلاسيكو على برشلونة 2-1، حيث فاز في عشر مباريات وتعادل في ثلاث.



ويخوض الريال المباراة ولديه الكثير من الغيابات يأتي في مقدمتها تيبو كورتوا وإيدي ميليتاو وديفيد ألابا للإصابة وناتشو للإيقاف.



فيما تحوم الشكوك حول مشاركة فينيسيوس جونيور وفيرلان ميندي ودانييل كارفاخال وإدواردو كامافينغا، الذين يتعافون من إصابات مختلفة.



وسيكون جيرونا على موعد مع مباراة صعبة عندما يستضيف أتلتيكو مدريد.



ويدرك تماما جيرونا، الذي يقدم موسما استثنائيا، أن أي نتيجة سوى الفوز من شأنها أن تبعده عن الصدارة.



ولم يخسر جيرونا في «الليغا» سوى مرة وحيدة كانت أمام الريال بثلاثية نظيفة، ولكنه حقق 14 انتصارا وثلاثة تعادلات هذا الموسم.



وفي المقابل، يدرك المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، أن جيرونا لن يكون صيدا سهلا في هذه المباراة، لذلك حرص على التأكيد للاعبيه على ضرورة توخي الحذر من الفريق المنافس واستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الاهداف.



وفي ذات اليوم أيضا يلتقي غرناطة، صاحب المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط مع قادش، صاحب المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة وسلتا فيغو، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، مع ريال بيتيس، صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة.



كأس إيطاليا



تقام مساء اليوم مباراتان ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس إيطاليا، حيث يلعب أتالانتا مع ساسوولو، وروما مع كريمونيسي.