يعتقد جناح فريق ليفربول لكرة القدم المصري محمد صلاح، أن فريقه يمكنه الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليغ»، بعد أدائه المذهل الذي قاد الفريق للفوز على نيوكاسل 4-2 ضمن المرحلة الـ 20 من المسابقة.



وكانت هذه آخر مباريات صلاح مع «الريدز» قبل الانضمام للمنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.



وقال صلاح لشبكة «سكاي سبورتس»: «إنها نتيجة عظيمة بالنسبة لنا. المباراة كانت صعبة للغاية واستطعنا حصد ثلاث نقاط والآن نتصدر جدول الترتيب. يجب أن نحافظ على هدوئنا وأن نفوز بكل المباريات».



وبسؤاله عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري، قال: «نؤمن بذلك كثيرا. يجب أن نعمل بقوة وأن نعبر عن أنفسنا في الملعب. إذا استطعنا فعل هذا وعملنا بقوة فيمكننا الاستمرار في تحقيق الانتصارات».



وأضاف صلاح: «ركلة الجزاء الأولى التي أهدرتها سددتها بحذاء تدربت به قبل اللقاء بيوم واحد».



وتابع: «لا أؤمن بالخرافات، من خلال تبديل الأحذية واستخدام الكثير منها، لكن عندما شعرت بأن الأمر سيؤثر في رأسي وتركيزي في المباراة كان الأمر كالتالي قلت حسنا سأغير الحذاء».



وقال صلاح: «بعد إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول قلت لنفسي بين الشوطين لا أرغب في الذهاب للمنتخب بهذا المستوى».



وفرض صلاح نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (49 و86 من ركلة جزاء) وتمريره كرة الهدف الثالث للبديل الهولندي كودي خاكبو (78)، فيما سجل كورتيس جونز الثاني لـ«الريدز» (74)، وأهدر مهاجم «الفراعنة» ركلة جزاء في الدقيقة 21 تصدى لها الحارس المتألق السلوفاكي مارتن دوبرافكا الذي وقف سدا منيعا أمام 12 تسديدة للفريق المضيف.



سجل هدفي نيوكاسل السويدي ألكسندر إيساك (54) والهولندي سفن بوتمان (81).



ورفع صلاح رصيده إلى 14 هدفا في 20 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري ليتساوى بصدارة الهدافين مع مهاجم مان سيتي النرويجي إرلينغ هالاند.



وسمح الفوز لليفربول بتعزيز صدارته للدوري ورفع رصيده إلى 45 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط على وصيفه استون فيلا وخمس نقاط على حامل لقب الموسم الماضي مان سيتي الذي تنقصه مباراة مؤجلة.