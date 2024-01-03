

بعد استقدامه الصيف الماضي لتجسيد مشروع جماعي يركز على الهجوم ويعتمد بشكل أقل على الأسماء الرنانة، لم يحفر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان بصمته بعد، لكنه قد يحرز أول ألقابه اليوم عندما يلاقي تولوز في كأس الأبطال الفرنسية على ملعب «بارك دي برانس».



ويحاول نجم الوسط السابق فرض فلسفته منذ الصيف الماضي، مرتكزا على الاستحواذ مع فرض الانضباط وطلب الاحترافية من لاعبيه في التمارين وخارجها. قال الإسباني البالغ 53 عاما في نوفمبر «فكرتي هي أن يكون لسان جرمان حلول هجومية لا حصر لها، لدي فرق تهيمن، ويتعين أن يتأقلم الخصم مع طريقة لعبنا وليس العكس».



أعاد التأكيد أن سان جرمان بحاجة للتطوير، وأنه سيكون أفضل «في فبراير» عندما يستعد الفريق المملوك قطريا لمواجهة مزدوجة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ رحمته القرعة رغم حلوله وصيفا لمجموعته في دور المجموعات وراء بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما أوقعته مع ريال سوسييداد الإسباني الذي يبدو في متناوله.



بدوره، رأى البرازيلي لوكاس بيرالدو (20 عاما) القادم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية «لقد تعرفت حقا إلى أسلوب لعبه، وحقيقة أنه يفرض لعبا إيجابيا ويريد دوما الاستحواذ. هكذا يحب أن يلعب، وهكذا أستمتع أنا في أرض الملعب».