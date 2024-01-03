تراجعت أسهم شركة «آبل» دون مستوى 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ أواخر شهر نوفمبر 2023، خلال تعاملات الاثنين الماضي، وتجدد الهبوط خلال تعاملات أمس، حيث دفعت توقعات الطلب الضعيف على أحدث أجهزة آيفون الخاصة بها المحللين في شركة «باركليز» إلى خفض تصنيف السهم.



وقام محللو باركليز بقيادة تيم لونغ بخفض تصنيفهم لشركة آبل إلى خفض الوزن والسعر المستهدف إلى 160 دولارا من 161 دولارا، مما يعني انخفاضا بنسبة 17% خلال الاشهر الـ 12 المقبلة.



وكتب المحللون في مذكرة: «نتوقع ارتدادا بعد عام ضاعت فيه معظم الأرباع وتفوق أداء السهم، وتظل فحوصاتنا سلبية على الكميات والمزيج لجهاز آيفون 15، ولا نرى أي ميزات أو ترقيات من المحتمل أن تجعل آيفون 16 أكثر جاذبية».



وارتفعت أسهم شركة آبل بنحو 50% إلى مستوى قياسي في العام الماضي وشهدت قيمتها السوقية وصولا إلى 3 تريليونات دولار، حيث يراهن المستثمرون على أن جهازها الرئيسي سيصمد أمام الاقتصاد البطيء.



ومع ذلك، ظهرت شكوك حول ما إذا كان السهم سيكون قادرا على تكرار هذه المكاسب الضخمة نظرا للمنافسة المتزايدة من «هواوي الصينية»، وحملة الحكومة الصينية على الأجهزة الأجنبية الصنع.