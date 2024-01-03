القاهرة - محمد سامي



كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات قضية إيقاف القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة محمود عبدالرازق شيكابالا، بجانب مستحقات مساعدي المدرب السابق جيسوالدو فيريرا، وبنجامين أتشيمبونغ لاعب الفريق السابق، وناديي كاراكاس وليون بشأن انتقال سامسون إلى القلعة البيضاء، إذ أكد المصدر عن دفع جزء من متأخرات مساعدي فيريرا البالغة 90 ألف دولار كراتب شهرين، والاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي، كما تم الاتفاق مع نادي كاراكاس الفنزويلي الذي يحق له مبلغ 450 ألف دولار مقابل شراء سامسون أكينولا وسيتم تقسيط المبلغ على دفعتين.



أما بخصوص قضية شيكابالا، فإن إدارة القلعة البيضاء لا تزال في انتظار رد نظيرتها في البرتغال بشأن طلب جدولة مبلغ العقوبة البالغ مليون ونصف دولار.



من ناحية أخرى، أكد رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب أن الاشتباكات التي وقعت بين جماهير المصري والإسماعيلي أثناء لقاء الفريقين في ختام الجولة 11 للدوري المصري لن تمر مرور الكرام، وأنهم بصدد مراجعة شريط المباراة لتحديد المسؤولين عن أعمال الشغب لإصدار العقوبات الملائمة بحقهم.



وكان «ديربي القناة» بين ممثلي مدينتي بورسعيد والإسماعيلية على ملعب برج العرب بالإسكندرية قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ورفع الإسماعيلي رصيده بقيادة مديره الفني إيهاب جلال إلى 8 نقاط في المركز 15، بينما رفع المصري بقيادة مديره الفني علي ماهر رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع.



وفي إطار الجولة نفسها، تفوق الاتحاد السكندري على منافسه الداخلية بهدف نظيف، ليتقدم إلى المركز الثالث بـ 18 نقطة خلف زد إف سي وإنبي اللذين يتقاسمان الصدارة وله مواجهتان مؤجلتان ضد الأهلي والزمالك بسبب ارتباطات القطبين الأفريقية، فيما توقف رصيد الداخلية بقيادة مديره الفني هيثم شعبان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.