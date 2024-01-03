عبدالعزيز الفضلي



أصدرت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان أمس الثلاثاء نشرة خاصة بلجان سير الامتحان، ومهام كل من رئيس لجنة الامتحان، المراقبين، الملاحظين، المراقب المقيم.



وحددت الحمدان في نشرتها التي تلقت «الأنباء» نسخة منها مهام رئيس لجنة سير الامتحان:



إعداد اللجنة: التنبيه على ضابط الأمن بعدم السماح بدخول أي شخص ما عدا العاملين باللجنة والمتعلمين الممتحنين بها، ورفع أسماء المراقبين المكلفين باللجنة من قبل رئيس اللجنة إلى مدير عام المنطقة التعليمية المرشحين بها على أن لا يتجاوز عددهم عشرة مراقبين كحد اقصى وتسمية المراقب الأول، وإخطار جميع الملاحظين المكلفين بالعمل في اللجنة من قبل مراقبة الامتحانات بالمنطقة والتأكيد على مدير المدرسة وإقراره بإخطاره لهم وعلمهم بالتكليف والتنبيه عليهم بالتواجد باللجنة يوم الامتحان وذلك باليوم الذي يسبق يوم الامتحان مباشرة، واطلاع أعضاء اللجنة من مراقبين وملاحظين أثناء الاجتماع على التعليمات العامة والخاصة لكل منهم وتكليفهم بالتوقيع على كشف خاص بهم يحتوي على كل البيانات المطلوبة - مثل اسم العضو، وظيفته الأصلية، عمله باللجنة ورقم الملف والرقم المدني - وتصوير جدول الامتحان بوضوح ووضعه في مدخل اللجنة، وعمل رسم تخطيطي كامل لكل لجنة ووضعه على لوحة بارزة ولصق أسهم إرشادية تشير إلى أماكن الامتحان، ووضع القرار الخاص بمخالفات لائحة الامتحانات في مكان بارز باللجنة ليطلع علیه جميع المتعلمين، والاتصال بالمنطقة التعليمية التابعة لها اللجنة لاستكمال أي متطلبات، والاتصال بالجهات المعنية مباشرة بالمنطقة عند حدوث أي طارئ.



كما حددت النشرة مهام المراقبين، وهي: يساعد المراقب الأول رئيس لجنة سير الامتحان في إعداد ما يلزم للامتحانات، وينوب عن رئيس اللجنة في جميع واجباته إذا تأخر أو تغيب، واستلام كشوف المناداة وبطاقات أرقام الجلوس.



وعلى المراقب الأول بالاشتراك مع باقي المراقبين بمجرد الوصول إلى مقر اللجنة جرد الأدوات والاستمارات المصروفة للامتحان، وفحصها من حيث مقدارها ونوعها، ثم إخطار لجنة النظام والمراقبة على الفور بما ينقص منها، أو ما لا يصلح للاستعمال لتداركه في الحال، ثم رد ما تبقى منها بعد انتهاء الامتحان مباشرة إلى لجنة النظام والمراقبة.



مراجعة أسماء المتعلمين المدونة بكشوف المناداة قبل أول يوم من أيام الامتحان وإبلاغ لجنة النظام والمراقبة بما قد يجدونه من اختلاف، بالإضافة إلى الإشراف على ترتيب المقاعد ووضع أرقام الجلوس على طاولة كل متعلم.



أما بالنسبة لمهام الملاحظين فتشمل: تأكد كل عضو من أعضاء الملاحظة قبل مباشرة عمله من عدم وجود أي متعلم يمت له بأي صلة قرابة من الدرجة الأولى والثانية، والحضور للجنة قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وأن يتواجدوا في مراكزهم قبل دخول المتعلمين، والتزام الأعضاء بتنفيذ ما يراه رئيس اللجنة أو المراقب وذلك لضمان حسن سير الامتحان، وألا يغادروا أماكن عملهم أثناء الامتحان إلا في الحالات القهرية وبإذن كتابي من رئيس اللجنة يحدد فيه وقت الخروج ووقت العودة إلى العمل، ويتحقق في امتحان كل مادة من أن كل متعلم يجلس في المكان المخصص له وأنه كتب على القسيمة الملصقة جميع البيانات اللازمة كاملة وواضحة وأن رقم الجلوس مطابق للرقم المكتوب على طاولته وكشف المناداة، كما لا يسمح مطلقا بقراءة الأسئلة للمتعلمين كما أنه محظور على الملاحظين حظرا تاما تفسير معنى كلمة أو جملة ما من سؤال أو ترجمة السؤال كله أو بعضه، مع عدم السماح لأي متعلم بمغادرة مكانه والخروج من قاعة الامتحان قبل مرور نصف الزمن المقرر للإجابة وحسب القرارات المنظمة لذلك، ويقوم بتدوين البيانات اللازمة بورقة المتعلم الغائب بعد التأكد من مطابقة الاسم ورقم الجلوس.



كذلك عليه أن ينبه المتعلمين إلى الزمن الباقي عند مرور نصف الزمن ثم قبل الوقت المعين لتسليم أوراق الإجابة بنصف ساعة، ثم قبله بربع ساعة، ثم قبله بخمس دقائق، وتنبيه المتعلمين إلى عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أي علامة على ورقة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك بطاقات أرقام الجلوس داخل أوراق الإجابة، وفي حالة ما إن كان موضوع الإنشاء في أي لغة من اللغات خطابا يجب ألا يذكر به اسم كاتبه أو عنوانه أو مدرسته أواسم أو عنوان من يكتب إليه.