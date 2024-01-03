عبدالعزيز الفضلي



أجلت وزارة التربية افتتاح المخيم الكشفي السنوي الـ 77 الى شهر فبراير المقبل. وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف أنوار الحمدان، في قرار أصدرته وتلقت «الأنباء» نسخة منه، إنه نظرا لحالة الحداد على المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر تعديل موعد إقامة المخيم الكشفي السنوي الـ 77 الذي كان مقررا إقامته خلال الفترة من 6 إلى 11 الجاري ليقام بعد انتهاء فترة الحداد خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير المقبل.



وسيقام المخيم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بنادي الكشافة البحرية في الفنطاس، بحيث تكون مرحلة الأشبال يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 فبراير فيما الفتيان يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير بينما تقام مرحلة المتقدم يوم السبت 10 فبراير المقبل.