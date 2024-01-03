عبدالعزيز الفضلي



فيما أعلنت مدارس المرحلة المتوسطة نتائج اختبارات الفترة الدراسية الأولى ورفعها على موقعها الإلكتروني، يختتم طلبة الصفين العاشر والحادي عشر الثانوي غدا الخميس امتحاناتهم على أن تنطلق اختبارات الثاني عشر الأحد المقبل. وعلى صعيد متصل، كشفت مديرة إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية هدى المطيري عن تحديث مكتبة الاختبارات الإلكترونية لمراحل التعليم العام، وإدراج بنوك الأسئلة الواردة من قبل تواجيه العموم وإدارة التعليم الديني وإدارة التربية الخاصة عن الفترة الدراسية الأولى 2023-2024 وقد تم رفعها على موقع الوزارة.



وحددت المطيري في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية الاختبارات الخاصة بالمراحل التعليمية كافة بما في ذلك طلبة بطء التعلم، كشفت عن إدراج جميع الاختبارات الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر في مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية والتربية الإسلامية والفلسفة وقواعد النحو والصرف وفنون البلاغة وقضايا البيئة والتنمية المعاصرة والأحياء والتاريخ واللغة الفرنسية والفيزياء والرياضيات والإحصاء والكيمياء والمنطق القديم والفقه التحريري «شافعي ـ حنبلي ـ مالكي» والحديث الشريف والاجتماعيات.