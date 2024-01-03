كثفت فرق البلدية حملاتها الرقابية على المخيمات الربيعية أثناء عطلة رأس السنة الميلادية والتي شملت أكثر من موقع في محافظتي الجهراء والأحمدي.



وأهابت البلدية بأصحاب تراخيص المخيمات الربيعية الى الالتزام بالشروط والضوابط وقوانين وأنظمة لوائح البلدية بعدم إقامة أي احتفالات أثناء فترة الحداد الرسمية وسحب الترخيص فورا حال رصد أي من المظاهر السلبية.



وأسفرت الحملات التي نفذتها على مدى أيام العطلة الرسمية بالتعاون من أقسام الباعة الجائلين في إدارات النظافة وإشغالات الطرق في محافظتي الجهراء والأحمدي عن إزالة 46 مخيما مخالفا ورفع 140 «بقي»، بالإضافة 20 بقالة بيع متنقلة ونقلها إلى موقع حجز البلدية في النعايم وميناء عبدالله إلى جانب تحرير 70 محضر مخالفة بائع متجول وإحالة المخالفين الى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.



وأكدت البلدية أن الفرق التفتيشية لن تتوانى في إزالة أي مخيم يقام لا يلتزم بالشروط والضوابط، داعية إلى ضرورة الالتزام بضوابط وشروط إقامة المخيمات الربيعية.