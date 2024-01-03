قامت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي بتوزيع سلات غذائية وحفر آبار في مناطق محددة في كينيا، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها العديد من الأسر في هذه البلاد. وفي إطار رحلات الإغاثة التي نظمتها بالتعاون مع عدد من المتطوعين، تم توزيع أكثر من 200 سلة غذائية، تكفي كل سلة لأسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر، بالإضافة إلى حفر عدة آبار في المناطق النائية. وفي هذا الصدد، قال محمد الخراز مشرف إدارة المشاريع في نماء الخيرية والمشرف العام على الرحلة التطوعية: في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه كينيا، قمنا بتقديم المساعدات العاجلة للأسر الأشد حاجة. وأكد الخراز أن الحملة تخدم آلاف الأسر التي تواجه أوضاعا إنسانية صعبة، خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة التي أسفرت عن فقدان حياة 160 شخصا ونزوح أكثر من 500 ألف آخرين نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول.