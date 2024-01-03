بشرى شعبان



كشف مصدر خاص بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن أن ذوي الإعاقة يحتاجون إلى مراجعة اللجان الطبية عند فتح الملف لأول مرة، كما يقومون بالمراجعة مرة أخرى لو استدعت حالتهم ذلك.



وقال المصدر إن الهيئة اعتمدت آلية جديدة لتحسين وتطوير أعمال اللجان الطبية بعد الدوام الرسمي، وذلك عبر إلغاء نظام توزيع الأرقام الخاصة باللجان الطبية المعتاد عليها قبل دخول اللجنة بساعة، حيث أصبح النظام الحالي إرسال رسالة نصية بالموعد المحدد وعلى المراجع الالتزام بالحضور قبل الموعد بربع ساعة، وذلك لتذليل الصعوبات على المراجعين وتسهيل الإجراءات والتخلص من العناء والانتظار لمده طويلة، مؤكدا ان تطبيق هذه الآلية وتطوير عمل اللجان كان لها الأثر الإيجابي في تقليل فترات الانتظار بالمواعيد.



وأشار المصدر إلى ان الهيئة تمنح شهادة إعاقة مدى الحياة لجميع الإعاقات الشديدة، بالإضافة إلى شهادة لمدة 5 سنوات للإعاقات البسيطة والمتوسطة، وهذا ساهم في تخفيف الازدحامات في صالات المراجعين إلى جانب ميكنة أغلبية إجراءات الهيئة.



وعن أعداد المسجلين حتى نهاية العام 2023، أوضح ان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ 64074 حالة من مختلف فئات الإعاقة.