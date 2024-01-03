دعت وزارة الخارجية المواطنين الراغبين في ممارسة هواية الصيد في أراضي جمهورية العراق الشقيق إلى ضرورة التقيد بالإجراءات واللوائح والتعليمات التي تفرضها السلطات العراقية لتنظيم تلك الأنشطة والتي تؤكد على ضرورة تطابق تأشيرة الدخول مع الغرض الفعلي من الزيارة سواء كانت سياحية أم لأغراض الصيد.



وأهابت الوزارة في بيان لها بالراغبين بالذهاب إلى العراق بغرض ممارسة هواية الصيد إلى التقيد بالمعايير العراقية الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين وقرارات السلطات الأمنية العراقية بتطبيق شروط سمة الدخول للصيد وتدابير وآليات التنقل وحماية الصيادين وذلك من أجل تفادي تعرضهم للمساءلة القانونية والابتعاد عن المخاطر التي قد يتعرضون لها في هذا الشأن.



وأضافت أنه في حالات الطوارئ أو الاستفسار يرجى التواصل مع بعثات الكويت لدى جمهورية العراق وذلك من خلال الهواتف التالية: السفارة في بغداد: (009647802604123). القنصليـــة العامة في البصــرة: (009647828444666)



القنصليــة العامـة فـــي أربـيـــل: (009647511745555).