دارين العلي



تستعد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإنجاز كشوف التقاييم السنوية لموظفي الوزارة وربطها مع أنظمة الديوان بعد اعتمادها.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان تلك التقاييم تتم من خلال رؤساء أقسام ومراقبي الإدارات في الوزارة، متوقعة انجاز أعمال التقييم السنوية الخاصة بالعام الماضي 2023 مبكرا، حتى يتسنى للوزارة اعتماد كشوف مكافآت الأعمال الممتازة التي تصرف للحاصلين على درجة امتياز. وأوضحت المصادر أن المعنيين في قطاع الشؤون الإدارية سيتابعون مع الإدارات المختلفة نسب انجاز إدخال التقييم تفاديا لتأخيرها، خصوصا أن الوزارة تضم أكثر من 35 ألف موظف موزعين على قطاعات الوزارة المختلفة. وأشارت إلى حرص وكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية ومدير إدارة شؤون العاملين على انجاز أعمال التقييم السنوية لموظفي الوزارة دون تأخير، حتى لا يترتب عليها تأخير في صرف مكافآت الأعمال الممتازة لمستحقيها.



وفي سياق منفصل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مناقصة توريد عدادات كهربائية ذكية وملحقاتها «البند الأول من المناقصة» على الشركة صاحبة أقل الأسعار بمبلغ 9.979 ملايين دينار المستوفية الشروط ومتطلبات المناقصة.