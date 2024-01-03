أسامة دياب



رفع عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد زبيدالله زبيدوف، أسمى آيات التهاني والتبريكات للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العام الجديد.



وأضاف زبيدوف: «أتقدم إلى الكويت الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا بأرق التهاني وأطيب التمنيات في هذه المناسبة»، متمنيا «لشراكتنا التاريخية بين طاجيكستان والكويت، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أن تتعزز وتتطور بشكل أكبر».



وأضاف عميد السلك الديبلوماسي «سفارتنا ستواصل هذا العام أيضا بذل جهودها مع أصدقائنا الكويتيين، للارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى أعلى، بما يخدم مصلحة الشعبين»، لافتا في ختام كلمته إلى ثقته بأنه «في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ستدخل الكويت عهدا جديدا من التنمية والازدهار».



بدوره، تقدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت سنان المجالي بأطيب التهاني للكويت قيادة وحكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العام الجديد، متمنيا مزيدا من التطور والرقي للكويت الشقيقة.



وأضاف ان العلاقات الأردنية -الكويتية نموذج للعلاقات بين الدول، متمنيا أن يعم الأمن والأمان والسلام في الدول العربية والإسلامية.