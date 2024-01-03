دارين العلي



هنأت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف م.سميرة الكندري صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتوليه منصب الإمارة، مؤكدة انه خير خلف لخير سلف. وتحدثت الكندري في تصريح لها عن مسيرة سموه الهادفة الى «تصحيح المسار» والى الحفاظ على المكتسبات الوطنية وفق ما جاء في خطاب سموه عقب أدائه اليمين الدستورية.



ولفتت الكندري إلى بصماته الواضحة في جميع المناصب التي تقلدها على مدى حياته في خدمة هذه البلاد، حيث برز واضحا ان صلاح هذه البلاد وإصلاحها من أول أهدافه.



وأوضحت ان لصاحب السمو بصمات واضحة في تطوير جهاز أمن الدولة، فقد حرص على النهوض به وبقدرات منتسبيه.



وتحدثت عما شهده الحرس الوطني في حقبة توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني من مراحل تطوير، ما ميز هذه المؤسسة العسكرية في القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.



وتحدثت عن مساهمة سموه بتجهيز الحرس الوطني بعناصر فنية ذات كفاءة عالية للتعامل مع الظروف الاستثنائية، باستخدام تقنيات حديثة ومطورة، وقد ظهر ذلك في التصدي لأزمة الأمطار 2018، وفي مواجهة التسرب الإشعاعي في المنشآت النفطية وفي دعم قوة الإطفاء العام في مكافحة بعض الحوادث الكبرى، كما في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».