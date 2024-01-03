قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن العام 2023 كان متقلبا مرة أخرى، ولكن الكثير من الأحداث جاءت خلال الربع الأخير من العام عندما أصبح من الواضح أن أسعار الفائدة العالمية قد بلغت ذروتها.



وشهد العام أيضا صورة طبق الأصل لأداء فئات الأصول في العام الماضي، حيث تعافت معظم الأصول المتراجعة في العام الماضي بشكل كامل من الانخفاضات، وتصدر مؤشر الشريعة العالمي مخطط أداء فئة الأصول خلال العام 2023، واحتلت مجموعته الفرعية، مؤشر ESG، المرتبة الثالثة.



وأضاف التقرير: «نعتقد أن معظم مبادئ ESG الحديثة مضمنة في مؤشر الشريعة، مما يبرر العوائد المماثلة، واحتلت الأسهم الأميركية المرتبة الثانية مدفوعة بمكاسب جيدة لأسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بعد سلسلة مكاسب استمرت تسعة أسابيع بنهاية العام. وارتفعت أسعار معظم أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل بأكثر من الضعف خلال العام وشكلت مجتمعة ما يقرب من 17% من وزن مؤشر MSCI العالمي».



هذا، وشهد النفط أكبر انخفاض هذا العام بسبب المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين، حيث تراجعت الأسعار الآجلة لخام برنت بنسبة 10.3% وأغلقت العام عند سعر77 دولارا للبرميل بعد أن وصلت إلى 96.6 دولارا للبرميل في سبتمبر 2023، وانعكس هذا الانخفاض أيضا على مؤشر السلع العالمية الذي انخفض بنسبة 4.3%، وهو ثاني أكبر تراجع خلال العام.



وفي عالم السلع الأساسية، كان الكاكاو وخام الحديد الأفضل أداء خلال العام بينما انخفضت أسعار الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم، نتيجة البداية الدافئة لفصل الشتاء. وكان الدولار الأميركي هو فئة الأصول الثالثة التي انخفضت أيضا نتيجة العوامل المتعلقة بأسعار الفائدة.



وأشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن متوسط العائد على سلة فئة الأصول المكونة من 17 أصلا، كان قويا عند نسبة 9.2%، وذلك على الرغم من التوقعات المبكرة بحدوث انخفاض في معظم الأسواق نتيجة ضعف النمو الاقتصادي. لكن النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع وأرباح الشركات المرنة والتوقعات المفاجئة الأكثر حدة لتخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل، أدت إلى ارتفاع خلال الربع الرابع من العام 2023 وتعويض الخسائر منذ بداية العام لمعظم فئات الأصول.