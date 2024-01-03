يحق لأي موظف حصل على تقييم سنوي أقل من «امتياز» التظلم بعد إعلان النتائج

إحالة «المقيّم» إلى الشؤون القانونية إذا تعمد عدم تقييم الموظف التابع له دون سبب

ندعو المقيمين لتدوين الملاحظات للرئيس المباشر عند اعتماد التقييم أقل من «امتياز»

طبقنا «الحوكمة» المؤسسية على أساس الشفافية والعدالة والنزاهة ورفع جودة الخدمة

لن يعتد بأي تقييم يرد بعد الموعد المقرر وندعو الجميع إلى الالتزام بالتوقيت المحدد

توخّي الدقة عند وضع التقييم دون محسوبيات أو مجاملات وإعطاء كل ذي حق حقه

عبدالكريم العبدالله



كشفت مديرة ادارة التقييم والقياس في وزارة الصحة إلهام أكبر عن استحداث آلية لتقديم تظلمات التقاييم السنوية «إلكترونيا» اعتبارا من العام الحالي بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة بالإنابة د.عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد للشؤون الإدارية عبدالرحمن الفارس مشيرة الى أن إدارة «التقييم والقياس» هي الاولى على مستوى قطاع الشؤون الادارية والتي تحولت الى ادارة الكترونية بالكامل. وأعلنت أكبر في حوار خاص مع «الأنباء» عن بدء التقييم السنوي لموظفي «الصحة» لعام 2023، لافتة الى عدد من سيتم تقييمهم يبلغ 68574 موظفا وموظفة، داعية المقيمين الى توخي الدقة عند وضع تقييم الكفاءة دون محسوبيات أو مجاملات وإعطاء كل ذي حق حقه. واشارت الى تطبيق «الحوكمة»المؤسسية في ادارة التقييم والقياس والتي تقوم على مبدأ الشفافية والعدالة والنزاهة ورفع جودة الخدمة وكفاءة الأداء، منوهة الى أن النظام الالكتروني الجديد مكننا من متابعة عملية التقييم في جميع قطاعات ومرافق الوزارة من خلال معرفة الأعداد التي تم تقييمها، وضمان إجراء التقييم بسلاسة وسرعة ودون مشاكل، وفيما يلي التفاصيل:





سمعنا أن «التقييم والقياس» أول من طبق التحول الرقمي بالكامل في وزارة الصحة، حدثينا عن ذلك؟



٭ بفضل الله وتوجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة بالانابة د.عبدالرحمن المطيري ودعم من الوكيل المساعد للشؤون الادارية عبدالرحمن الفارس، تم احداث نقلة نوعية في الإدارة من خلال تطبيق عناصر الحوكمة المؤسسية والتي تهدف إليها الدولة، وتقوم على مبدأ الشفافية والنزاهة والمساواة والعدالة ورفع كفاءة الاداء وتحسين جودة الخدمة وذلك خلال التحول الرقمي في الادارة.



ونؤكد على انه خلال الربع الاول من العام الجديد وبعد اعلان نتائج التقييم السنوي في مارس المقبل سيتم دخول الادارة بأكملها الى عالم التحول الرقمي، باستحداث نظام تقديم تظلمات التقاييم السنوية الكترونيا، وسينتهي النظام الورقي والتقليدي وبهذا نكون أول ادارة في «الصحة» تدخل في «الحوكمة».



عملية التقييم السنوي لموظفي وزارة الصحة تبدأ اول يناير من كل عام، حدثينا عن الآلية المتبعة؟



٭ تقييم كفاءة أداء الموظفين يبدأ اعتبارا من 1 وحتى 31 يناير، ويشمل جميع الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين وغير محددي الجنسية ممن يعملون في فئات كادر الأطباء والوظائف العامة والعقود الخاصة وبند المكافآت، كما سيتم إدخال بيانات الموظفين الذين لا يحق لهم تقييم فعلي مع ذكر السبب.



وستشمل عملية التقييم الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1/1/2023 والموظفين المعاد تعيينهم والمنتدبين والمتمتعين بإجازة طويلة أيا كان نوعها وذلك خلال عام 2023 بشرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانونا.



هل لديكم احصائية عن عدد الموظفين الذين سيتم تقييمهم هذا العام؟



٭ عدد موظفي وزارة الصحة الذين سيتم تقييمهم السنوي للعام 2023 يبلغ 68574 موظفا، موزعين على 11959 طبيبا بشريا و3087 طبيب أسنان و10822 إداريا و2569 صيدليا و22544 ممرضا و362 من العاملين في الوظائف الفنية المساعدة، بالإضافة إلى 13788 موظفا من العاملين في الوظائف الفنية الطبية و2718 من العاملين في الوظائف الفنية غير الطبية و460 من العاملين في الوظائف المعاونة و265 في عقد مشروع مكافحة القوارض.



نظام إلكتروني



ما خطوات التقييم السنوي؟



٭ تم استحداث بريد إلكتروني خاص بالوزارة لجميع «المقيمين» من الرؤساء المباشرين بالتعاون مع قطاع شؤون الصحة الرقمية الذي يترأسه م.عادل الرشيدي، وتم إرسال جميع التعاميم وبيانات الدخول على نظام التقييم «الأرقام السرية» إليهم، وسيقوم المقيمون بإتمام العملية من بداية يناير وحتى نهايته عن طريق النظام الإلكتروني الجديد مما يسهل عليهم التقييم، وباستطاعة المقيم الدخول إلى نظام التقييم في أي وقت ومن أي جهاز حاسب آلي بدلا من النظام المتبع سابق بتركيب النظام على أجهزة الحاسب بمرافق الوزارة.



وسيتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا واعتماده بتوقيع وختم الرئيس المباشر وإحالته إلى الرئيس الذي يليه قبل نهاية يناير ليبدي رأيه خلال الـ 7 أيام الأولى من شهر فبراير ومن ثم يقوم الرؤساء المباشرون برفع أصول التقاييم على النظام الإلكتروني «أونلاين» وتحديد رأي الرئيس التالي في موعد أقصاه 14 فبراير حتى يتسنى لإدارة التقييم والقياس استخراج النتائج إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وهذا سيغني بالكامل عن عملية فرز الأوراق يدويا.



متى سيتم الإعلان عن نتائج التقييم؟



٭ مع التحول الإلكتروني سيتم الانتهاء من نتائج التقييم السنوي نهاية فبراير والإعلان عنها «إلكترونيا» في مارس عبر موقع «الصحة» بعد اعتماده من وكيل الوزارة، بحيث يستطيع أي موظف الدخول على الموقع والاستعلام عن تقييمه السنوي وطباعته.



كيف تتابعون انجاز التقاييم في القطاعات المختلفة؟



٭ النظام الالكتروني الجديد مكننا من متابعة عملية التقييم في جميع قطاعات ومرافق وزارة الصحة من خلال معرفة الأعداد التي تم تقييمها، وضمان إجراء العملية بسلاسة وسرعة ورصد أي تباطؤ بأي قطاع مع التنبيه عليهم بالإسراع لإنجاز التقييم في المدة المقررة.



ماذا عن الالتزام في الدوام واثره في عملية التقييم السنوي؟



٭ حسب قرار مجلس الخدمة المدنية 15 لسنة 2017 بشأن إضافة مجموعة خامسة وهي عوامل قياس مدى الالتزام في الدوام الرسمي، حيث تمثل نسبة 30% من التقدير العام فيما تمثل المجموعات الأخرى 70%.



هل هناك شروط معينة يجب توافرها في المقيم ليقوم بتقييم موظفيه؟



٭ بالتأكيد، يجب أن يكون المقيم صادرا له قرار بتكليفه أو ندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له.



آلية التظلمات



متى يستطيع الموظف التظلم من نتيجة التقييم؟



٭ كما ذكرنا سابقا ستكون طريقة تقديم التظلمات من التقييم السنوي «الكترونية»، وسيتم البدء بها بعد ظهور النتائج مباشرة ويحق لأي موظف التظلم من نتيجة التقييم السنوي المرصود له بعد إعلان النتائج والتظلم يكون لجميع من حصل على تقييم أقل من «امتياز».



هل انتهت آلية التقاييم السنوية الورقية في الوزارة؟



٭ نعم، ادارة التقييم والقياس تحولت «الكترونية» بالكامل وانتهى العصر الورقي والتقليدي، ولن تستقبل الادارة أي «تقاييم» ورقية.



هل هناك استثناءات للتقييم السنوي بعد الموعد المقرر او عقب انتهاء شهر يناير؟



٭ لن يعتد بأي تقييم سنوي يرد بعد انتهاء الموعد المقرر للتقييم، وندعو الجميع إلى الالتزام بالانتهاء في الوقت المحدد.



ماذا عن المسؤول الذي يتعمد عدم تقييم موظفيه؟



٭ في حال تعمد «المقيم» عدم تقييم الموظف التابع له دون سبب، فستتم إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه.



هل يتم تدوين أسباب منح التقييم للموظف في التقييم السنوي؟



٭ نعم، ندعو جميع المقيمين إلى ضرورة تدوين الملاحظات والأسباب في خانة التوصيات للرئيس المباشر عند وضع تقييم الكفاءة السنوي بتقدير أقل من امتياز، وذكر أسباب ومبررات ذلك لتمكين الموظف من تلافي النقاط السلبية.



العدالة والشفافية



ماذا عن المحسوبيات أو المجاملات في عملية التقييم؟



٭ ندعو جميع المقيمين إلى توخي الدقة عند وضع تقييم الكفاءة السنوي للموظف دون محسوبيات أو مجاملات وفق تعميم وكيل وزارة الصحة رقم 152 لسنة 2023 وإعطاء كل ذي حق حقه استنادا لمبدأ العدالة والشفافية لما في ذلك من اثر معنوي ومادي مترتب على نتيجة التقييم للموظف سواء عند الترقية أو المكافأة.



كيف يتم تقييم الموظف الذي تم ندبه لجهة أخرى؟ وماذا عن الموظف المنقول قبل سنة التقييم؟



٭ في حال ندب الموظف، يتم تقييمه من الجهة التي قضى بها المدة الأطول، أما الموظف المنقول قبل انتهاء سنة التقييم، فيجب على الجهة المنقول إليها تقييمه وتلتزم بتزويد التقارير التي تتضمن رأيها في أداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم خلال 15 يوما من تاريخ النقل.





الرئيس التالي





قالت الهام أكبر انه في حال انتهاء خدمة الرئيس المباشر أو نقل أو ندب أو غاب لأي سبب كان «معينا أو منقولا أو منتدبا حديثا» بحيث لا يمكنه الحكم على الموظفين التابعين له، يحل محله الرئيس التالي له.



100 يوم



ذكرت اكبر انه لا يتم تقييم الموظف الذي لم يستكمل 100 يوم عمل فعلي، بل يتم استصحاب تقييمه السابق وفقا للمادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية 2006/36.



المبتعثون



بينت اكبر انه على جميع المسؤولين تقييم موظفيهم، سواء المبتعثون أو المتمتعون بأي إجازة بحيث إذا قلت مدة العمل الفعلية عن 100 يوم، سيتم تقييم الموظف من خلال النظام، تقييما اعتباريا مع ضرورة ذكر سبب عدم مزاولة المدة المطلوبة.