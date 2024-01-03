أعلنت الجامعة الأمريكية الدولية بكل فخر عن تعيين ريتشارد جونسون رئيسا تنفيذيا جديدا لها، وتمثل هذه الخطوة المحورية بداية فصل واعد في تاريخ الجامعة البارز، حيث من المقرر أن تصل الجامعة إلى قمم جديدة من النجاح تحت قيادة جونسون.



وبينما نرحب بجونسون في منصبه الجديد، نغتنم هذه الفرصة أيضا للتعبير عن عميق امتناننا لجاكلين شو لقيادتها البارزة خلال السنوات السابقة بصفتها الرئيس التنفيذي المؤسس، لقد كانت حجر اساس في بناء الجامعة، وللمضي قدما يسعدنا أن نعلن أنها ستستمر بممارسة دورها كرئيسة لمجلس الإدارة، ومما لا شك فيه أن توجيهاتها ورؤيتها سوف تستمر في إلهام وتوجيه الجامعة الأمريكية الدولية نحو آفاق أعلى.



أظهر جونسون تفانيا لا مثيل له خلال فترة عمله التي امتدت لمدة عامين ونصف العام في الجامعة الأمريكية الدولية، وترقى في الدرجات الوظيفية وتولى مناصب عليا وتعتبر رحلته في الجامعة الأميركية الدولية بمنزلة شهادة على قدراته القيادية الاستثنائية، وبصيرته القيادية الحادة، وتتوافق هذه الصفات بشكل مثالي مع رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية، مما يجعله القائد المثالي لإدارة الجامعة. وتضيف مسيرة جونسون الحافلة في التعليم العالي إنجازا آخر إلى سيرته الذاتية المليئة بالنجاحات وقبل انضمامه إلى الجامعة الأمريكية الدولية، شغل منصب عميد في عدة مؤسسات تعليمية مرموقة، بما في ذلك جامعة نورث وسترن، وكلية إدارة الأعمال بجامعة إلينوي أوربانا شامبين، وكلية هاري إس ترومان وهو باحث متفان بخلفية أكاديمية متميزة وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من كلية نوكس المرموقة، وتابع تعليمه بدرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة إلينوي في شيكاغو.



وبينما تحتضن الجامعة الأمريكية الدولية هذه القيادة الجديدة، فإننا نستعد أيضا بحماس لفصل الربيع المقبل.



ويرمز هذا الفصل الدراسي إلى بداية جديدة، ومع قيادة جونسون للطريق، والتوجيه المستمر لشو في دورها الجديد، فإننا ندعو الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الجامعي ككل الى الانضمام إلينا في هذه المرحلة الانتقالية المليئة بالتطور والنجاح.