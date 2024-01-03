‏ترأس وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة الشيخ فراس السعود الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة ومؤسسات النفع العام، ‏وتم خلال الاجتماع استعراض آخر إنجازات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والتحديات التي تواجهها وما يتعلق بمجال التوعية الأسرية بشأن قانون العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020.



وأكد الوزير ضرورة أن تواكب الجهود في مجال التوعية بالتطور الرقمي والتقنيات الحديثة، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد إحصائيات خاصة بالعنف الأسري.