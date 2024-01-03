تفقّد وفد عسكري بحري كويتي عددا من الوحدات البحرية المصرية المنضمة حديثا للأسطول المصري بالإضافة إلى منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية بمدينة الإسكندرية.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان صحافي، ان الوفد العسكري الكويتي برئاسة آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي التقى خلال الزيارة قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف عطوة.



وأضاف المتحدث أن الوفد العسكري اطلع ايضا خلال جولته في شركة «ترسانة الاسكندرية» وقاعدة بناء السفن على الإمكانات والخبرات في مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقا لأحدث النظم التكنولوجية.



وأوضح ان زيارة الوفد الكويتي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والكويتية.